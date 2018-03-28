القبض على معلمة مارست الجنس مع طالبها المراهق 8 مرات

واشنطن(صدى):

قامت الشرطة الأمريكية، بإلقاء القبض على معلمة تدعى بريتاني زامورا، والتي تبلغ من العمر 27 عامًا؛ لاتهامها بممارسة الجنس مع مراهق ” 13 عامًا ” ، حيث كانت ترسل له صورًا عارية.

وبالتطريق لتفاصيل القضية، فإن ” زامورا ” ، اعترفت بأنها مارست الجنس مع المراهق، 8 مرات، حيث قال أحد الطلاب بمدرسة ” لاس بريساس ” الثانوية، أنه أرسل له صور عارية لـ ” زامورا ” .

ووفقًا لما روته المعلمة، فأنها بدأت بالتحرش بهذا التلميذ، بعدما غازلته في إحدى ” الجروبات ” ، الخاصة بالطلاب، وبعد شهر بدأت بإرسال صور عارية له، ولم يكشف عن أمرها إلا عند استخدام والدي المراهق، تطبيقًا؛ لمراقبة ما يفعله الأطفال على الإنترنت، حيث عثروا على الرسائل التي أرسلتها له.

وحاول زوج ” زامورا ” الاتصال بوالد الطفل؛ للوصول إلى حل ودي، وحل المشكلة الكبيرة، التي فعلتها زوجته، بدلًا من اللجوء إلى الشرطة، ولكن والد الطفل رفض وأبلغ الشرطة.

يُذكر أن الشرطة ألقت القبض عليها، ووجهت لها تهمتي ممارسة الجنس مع طفل، وإرسال رسائل جنسية صريحة، إضافة إلى فصلها من عملها.