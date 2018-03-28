” الخلخال ” من جلب الحظ إلى موضة عالمية

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في الجمال والموضة أن قصة المرأة مع الإكسسوارات قصة حب قديمة. فالمرأة تهيم في هوى الأقراط والخواتم والقلائد والأساور، ولا يهم إنْ كانت من الذهب أو الفضة، أو حتى النحاس، وتسحرها ألوان الأحجار، فتضيع بين العقيق والزمرد والمرجان، ولا تكتمل الأناقة إلا بارتداء الحلي، ولا يصبح للأكسسوار قيمة إلا إذا تزينت به المرأة.

وعلى الرغم من حرص النساء على امتلاك كل أنواع الإكسسوارات، وارتدائهن مختلف الحلي في المناسبات الإجتماعية أو في الأيام العادية، وحتى عند خروجهن للعمل، إلا أن القليلات منهن يبدين اهتماماً بمظهر القدمين وزينتها، التي تتنوع بين الخواتم التي توضع في أصابع القدم، أو السلاسل التي تلتف حولها، أو الخلاخل التي عادت من جديد بأشكال متنوعة لإضفاء نوع من الجمال والأناقة.

قديماً يجلب الحظ

عاد الخلخال مجدداً وزاد إقبال الفتيات عليه، وعززت التصاميم الجديدة وإبداع المصممين من ذلك. وإذا كانت مسايرة الموضة هي من تقف وراء عودة الخلخال إلى واجهات المحلات في الفترات الأخيرة، فإن الخلخال في القديم كانت له حكايات مختلفة.

فقد استخدمه المصريون قديماً كنوع من التمائم، فكان يعتقد أنه يجلب أنظار الرجال إلى النساء، كما يجلب لهن الحظ ويتسبب في حملهن ووقايتهن من انقطاع حليب الرضاعة. وكانت النساء في الماضي تزين به القدم اليمنى للبركة، وكان يقتصر على المخطوبات والمتزوجات، وكان ارتداؤه من طرف العازبات إشارة إلى بلوغهن سن الزواج وإعلان واضح منهن عن البحث عن عريس.

نصائح لارتدائه

يضفي الخلخال لمسة أنثوية على إطلالة المرأة، خاصة مع التنورة أو السروال القصير أو ملابس السهرة. وكما أنه لكل مقام مقال، فإن لكل مناسبة خلخال. فبين الرفيع والغليظ والصامت والمجلجل يجب ان تختار المرأة ما يناسبها.

وينصح بارتداء الخلخال البسيط في السهرات، ومع السراويل التي تنتهي عند الكاحل أو مع الملابس ذات التفاصيل المعقدة. وبالعكس، ينصح بارتداء الخلخال الذي يغطي واجهة القدم، أوالمرصع بالأحجار، أوذلك المستوحى من الاسلوب البوهيمي، مع الملابس ذات التصاميم البسيطة والألوان المحايدة. ويجب أن تراعي المرأة التناسق بين الخلخال وباقي الإكسسوارات التي ترتديها، وألا ترتديه مع الأحذية ذات الأربطة الكثيرة، في حين يمكنها ارتداؤه مع باقي الأحذية، سواء الرياضية أو الكعب العالي.

عودة قوية

وأفادت خبيرة الموضة ، أن الخلخال سيعود بقوة في موسم الصيف الحالي، تحت إطلالة بوهيمية مفعمة بالأنوثة، وأوضحت أن الخلاخل ستطل هذا الموسم بتصاميم جذابة، تتنوع بين الذهبية والفضية والبسيطة المصنوعة من القماش بألوان زاهية.

للرجال أيضاً خلخال

ومن أغرب صيحات الموضة الحديثة انتشار إكسسوارت القدم بين الرجال، بعدما كانت حكراً على النساء فقط، وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبان يرتدون الخلخال، وأغلبها سلاسل رقيقة تلتف حول الرجل، حيث انتشرت تعليقات مستهجنة لهذا التوجه، على اعتبار أن الخلخال رمز للأنوثة ولا علاقة له بأناقة الرجل.