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بالفيديو.. عمرو دياب يطلب شيئا محرجا من أحد معجبيه

بالفيديو.. عمرو دياب يطلب شيئا محرجا من أحد معجبيه
نورة الشهري(صدى):

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، من حفل الفنان المصري ” عمرو دياب ” ، والذي أحياه مؤخراً في الجامعة الأميريكية في القاهرة.

حيث ظهر عمرو في الفيديو وهو يطلب من أحد الحاضرين بين صفوف الجمهور إطفاء سيجارته.

وحدث ذلك أثناء تأدية عمرو لأغنية ” الماضي ” ، حيث توقف عن الغناء ليطلب منه قائلا: ” اطفي ياض السيجارة دي ” .

كما شهد الحفل أيضاً مفاجأة من دياب لجمهوره بأدائه للمرّة الأولى أغنية من ألبومه الجديد بعنوان ” أنا بالنسبالك إيه ” ، والذي من المقرر طرحه في الصيف المقبل .


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