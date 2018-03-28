اعتزال السهلاوي ما بين مؤيد ومعارض والجماهير تطالب بإعطائه فرصة

سلسبيل سعيد(صدى):

تسببت هزيمة الأخضر أمام بلجيكا برباعية نظيفة؛ في هجوم وانتقادات حادة للاعبي المنتخب؛ على الرغم من أن المباراة ودية؛ لاختبارات قدرات اللاعبين قبل المونديال.

ورأى المحللون الرياضيون أن هناك عدد من أسباب الهزيمة وهي الأخطاء الفردية من اللاعبين ووجود مسافات كبيرة في الخطوط بالإضافة إلى التغييرات التي أجراها المدرب بيتزي؛ الذي كان مجبرًا عليها للوقوف على أداء كل اللاعبين لديه لاختيار من يصلح لمعركة المونديال في نهاية المطاف.

وبطبيعة الحال كان هناك لاعب من بين اللاعبين الذي ضبت عليه الجماهير غضبها، وانتقادتها دون غيره؛ وجاء الانتقاد من نصيب لاعب النصر محمد السهلاوي.

وبالرغم من انتقاد ” السهلاوي ” ومطالبته باعتزال اللعب الدولي؛ إلا أنه كان جانب أخر يؤيد بقاؤه وإعطاؤه فرصة، مشيرين إلى مستواه بشكل عام في تصفيات المونديال؛ رافضين أن يتم إلقاء اللوم عليه بسبب مباراة واحدة.

ودشن النشطاء وسم ” كله من السهلاوي ” الذي شهد تفاعل كبير من قبل المغردين ما بين ناقدين، ومتضامنين.

وفي هذا السياق قال أحد المغردين المؤيد للسهلاوي: ” الأرجنتين مهزومه ب 6 اهداف والمسؤولين عن منتخبهم وجودها فرصه لإكتشاف الأخطاء قبل الخوض في المباريات الرسمية ولم ينسبوا النتيجة للاعب معين ! يبدوء أن أزمة الفكر عادت لرياضتتا بالمنتخب فقط لعيبة النصر يتحملون الهزيمه سبق ان حُمل غالب النتيجة وهو إحتياط ! “.

وغرد أخر: ” كله من السهلاوي الي اهلنا الى كاس العالم بسبب أهدافه ال ١٦ هدف وخلانا نلعب مباريات ودية وننهزم من بالجيكا ب ٤ -٠ ” .

وقال أخر معارض ومنتقد للسهلاوي : ” السهلاوي م فلح مع الباطن عاد بيفلح مع بلجيكا “.

وتابع أخر : ” صحيح محمد السهلاوي نازل مستواه لاكن حتى اغلبية لاعبين المنتخب مستواهم نازل انزعوقميصكم ناديكم الهلال او الاهلي او النصر او الاتحاد او اي نادي وفكرو بالمنتخب هل فعلا خسارة المنتخب فقط من لاعب واحد فقط “.