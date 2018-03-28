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بالفيديو.. مي العيدان تطالب باعتقال إعلامية تطاولت على الإسلام

بالفيديو.. مي العيدان تطالب باعتقال إعلامية تطاولت على الإسلام
أماني الغامدي(صدى):

طالبت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” ، مباحث الجرائم الإلكترونية بالتدخل وإعتقال الإعلامية ” عائشة البدر ” ، بعدما تجاوزت بنظرها المقدسات الدينية الإسلامية.

حيث نشرت مي مقطع فيديو عبر ” يوتيوب ” ظهرت فيه البدر، ثم ظهرت هي تتحدث عن الموضوع طالبةً العمل على وقفها عند حدّها.

ونشرت أيضاً مقطع فيديو البدر عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت مي : ” إلى متى التطاول على الدين الإسلامي ومقدساته وسيدنا إبراهيم و إسماعيل بهذي الطريقه التهكمية و الساخرة من المدعوم عايشة البدر من أول سخرت وتطاولت على السعودية و على آل سعود اللي أهم الاشقاء و العزوه و السند و الظهر إلى متى الصمت أيها القانون و المحامين والمباحث “.


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