” النفط السعودي الجديد ” يبهج المواطنين.. مغردون: واثق الخطوة يمشي ملكا

سمية سليم(صدى):

عقب ساعات قليلة من إعلان البدء في إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالعالم في المملكة، انهالت التعليقات من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على هذا الحدث بالتدوين على وسم ” النفط السعودي الجديد ” .

ووقَّع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، مذكرة تفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030، مع صندوق رؤية سوفت بنك، بتكلفة 200 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تساعد هذه المذكرة والمشاريع التي ستنتج منها على توفير النفط في إنتاج الطاقة بالمملكة، وتوفر هذه المشاريع حوالي 100 ألف وظيفة للسعوديين وزيادة الناتج المحلي بما يقدر بحوالي 12 مليار دولار بالإضافة إلى توفير 40 مليار دولار سنوياً.

من جانبهم، أشاد المغردون بالمشروع العملاق، فقال أحدهم : ” الحمدلله اني سعودي وعشت حتى رأيت مشروع النفط السعودي الجديد.. اللهم احفظ الوطن وبارك لنا في قادتنا ووفقهم لصلاح الوطن والمواطنين ” .

وأضاف مغرد آخر : ” ضحكوا على صحراء المملكة أخرج الله من تحتها النفط، سخروا من حراره شمسنا اخرج الله منها النفط السعودي الجديد الحمدلله ” .

وتابع آخر : ” تعدد مصادر الدخل في السنوات القادمة وعدم الاعتماد على مصدر النفط هو ريادة تسجل لنجاحات قيادتنا المباركة تحت رؤية واضحة الأهداف والخطط دمت يا بلد العطاء ” .

وقال أحد النشطاء : ” نجاح يتبعه نجاح .. بيض الله وجهك يا ولي العهد .. واثق الخطوه يمشي ملكًا .. والله يوفقكك في كل خطوة .. ويسدد خطاك ويبارك لك .. في كل شي تسويه ” .

من جهته، علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على المشروع، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد تنفيذه في العالم سوى المملكة، وأن نتائجه ستكون بعد سنوات قريبة مثل اكتشافنا للنفط منذ عقود، موضحاً أن حجم المشروع أكبر من مساحة دولة قطر بمرة ونصف.

وأوضح سبب تأكيده على أنه لا أحد يستطيع تنفيذ المشروع سوى المملكة، قائلاً : ” موقعنا الجغرافي المميز ومساحتنا الكبيرة التي تعادل قارة ومناخنا يجعلنا في مصاف مجموعة من الدول التي تتميز بذلك ويمكنها الاستثمار في الطاقة الشمسية. ولكن ماذا يفرقنا عنهم؟ حجم الطلب بالمملكة كبير للغاية وخاصة مع المشروعات الكبرى التي تم إقرارها لرؤية ٢٠٣٠ ” .