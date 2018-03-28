مليشيا الحوثي تضغط على المجتمع الدولي بالتفجير وتصوير مقاطع ذبح

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر يمنية موثوقة، اليوم الأربعاء، عن اعتزام مليشيا الحوثي الإيرانية لتصعيد أعمالها الإرهابية والتفجيرات داخل الأراضي اليمينة خلال الأيام القادمة.

وأكدت المصادر أن المليشيا الإرهابية ستقوم بعمليات تفجير وزرع عبوات ناسفة وتصوير مقاطع ذبح في محافظتي الجوف والبيضاء ومحافظات تقع تحت نفوذها باسم تنظيم ” داعش ” الإرهابي وتنظيم القاعدة.

وأوضحت أنها ستقوم بهذه العمليات الإرهابية بهدف التأثير على المجتمع الدولي لإعادة ترتيب صفوفها بعد شعورها بالانهيار الذي يلاحقها من قبل قوات الجيش اليمني والتحالف العربي.