بعد زواج لم يكمل 7 شهور.. انفصال الداعية معز مسعود عن زوجته

القاهرة(صدى):

كشفت المرشدة السياحية المصرية ” بسنت نور الدين ” ، انفصالها عن الداعية الإسلامي المعروف معز مسعود بعد زواج لم يكمل الـ7 أشهر، وذلك عن طريق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.

وعلقت بسنت على المنشور قائلة: ” وهي الحياة كده قدر بيسوقنا لقدر.. ربنا قدّر واداني شُهرة في فترة قصيرة، بعدها قابلت قَدَري الآخر وهو منفصل عن زيجته الأولى من فترة وتزوجنا.. لكن في الاخر الدنيا ” دنيا ” والأشياء ليست دائمًا تبدو كما نتمنى.. الحمد لله، تم انفصالى مؤخرا مش مهم أنك تقع ” المهم ” أنك تقوم وتكمل الحياة من تانى، حالًيا أنا مركزة في طريقي وفي تقديم محتوى أقوى .. ادعوا لي “.

والجدير بالذكر أن زواج بسنت ومعز مسعود، أثار الكثير من الجدل، كما تداولتها السوشيال ميديا منذ إعلان زواجهما، وذلك بعد انتشار شائعة أن معز مسعود مازال متزوجًا من زوجته السابقة.