العيسى: خسائر شركات التأمين بلغت 85% خلال 10 أعوام

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الإعلامي لشركات التأمين ورئيس لجنة الإعلام والتوعية التأمينية، عادل العيسى، أنه بلغت المطالبات المدفوعة من عام 2005 إلى 2016 حوالي 42 مليار ريال، بينما وصلت أقساط تأمين المركبات في المملكة خلال نفس المدة نحو 61 مليار ريال.

وأوضح ” العيسى ” أن إجمالي نسبة خسائر شركات التأمين مجتمعة بلغت نحو 85% ، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لتفاقم الخسائر يعود لارتفاع عدد الحوادث بالمملكة وعدد الضحايا والتي تدفع الشركات تعويضات لها.

ولفت عادل العيسى، إلى أن ذلك بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدية الشرعية للمتوفى بمقدار الضعفين من 100 ألف ريال الى 300 ألف ريال، وكذلك تعويضات الإصابات، فضلًا عن زيادة أسعار السيارات وقطع الغيار.