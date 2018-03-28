الأمير فيصل بن خالد يدشن حملة غرس 200 ألف شجرة بالحدود الشمالية

سعيد العجل(صدى):

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، انطلاق حملة التشجير بالمنطقة بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي ، وذلك ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة لزراعة 10 ملايين شجرة حتى عام 2020م في جميع أنحاء المملكة .

وغرس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أول شجرة لهذه الحملة إيذاناً بإطلاقها بمنطقة الحدود الشمالية مؤكداً سموه أهمية التشجير في جميع المواقع البيئية بالمنطقة، داعياً إلى تعاون الجميع مع هذه الحملة التي سيتم من خلالها غرس 200 ألف شجرة وستغطي الحملة جميع المحافظات والمدن والمراكز بمنطقة الحدود الشمالية وتنفذ على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى غرس 15 ألف شجرة ويتبعها المراحل الأخرى .

وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، بأن مبادرة التشجير تأتي ضمن 20 مبادرة بيئية بدأتها الوزارة تهدف إلى إعادة الغطاء النباتي الطبيعي، ومكافحة التصحر، ودعم الحياة الفطرية، والتركيز على المنتزهات الوطنية واستثمارها.

وفي سياق متصل غرس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أول زهرة في مشروع حديقة الزهور الذي تنفذه أمانة منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر بمساحة 35 ألف متر مربع ويتضمن زراعة مليوني وردة وزهرة.

ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بإطلاق مسمى ” حديقة الزهور ” على الحديقة،مشيراً إلى مساهمة هذا المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري لمدن المنطقة، في توفير أماكن مناسبة ومهيأة للمواطنين وكذلك تجميل وتنسيق الشوارع والميادين إضافة إلى تنقية وتلطيف الأجواء، حاثاً سموه مرتادي الحدائق على العناية والاهتمام بها والمحافظة عليها .

وأكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد أن المشروع سيتم تنفيذه بإمكانيات أمانة المنطقة الذاتية خلال الأيام القليلة القادمة، منوها بالاهتمام والدعم الذي تجده أمانة المنطقة من سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وتوجيهاته لتوفير مختلف السبل والخدمات للمواطنين،ورعايته وتشجيعه للمشروعات البيئية والترفيهية.

