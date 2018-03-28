بالفيديو.. إنقاذ شاب حاول الانتحار في آخر لحظة

واشنطن(صدى):

تمكنت شرطة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 31 عامًا، حاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى أحد الكباري؛ حيث تم إخلاء الطريق من قبل رجال المرور واضعين حقيبة هوائية كبيرة أشبه بتلك المخصصة للحوادث في السيارات تحت موقع وقوفه لتنقذه إذا سقط.

ونجح عدد من رجال الشرطة في إقناع الشاب بالعدول عن قراره، ولكنه قام بربط الحبل حول عنقه وبدأ في فقدان وعيه؛ ليقفز عليه أحدهم في اللحظة المناسبة منقذًا إياه من موت محقق كان على وشك السقوط به.