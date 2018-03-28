فتح باب التسجيل على وظائف تشغيل الخطوط الحديدية

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المعهد السعودي التقني، للخطوط الحديدية ” سرب ” ، عن فتح باب التسجيل، في برنامج فني تشغيل خطوط حديدية، والعمل في شركة ” أديف – السعودية ” ، إحدى الشركات المشغلة، لمشروع قطار الحرمين.

ووضع المعهد عدة شروط للمتقدمين، منها:

– أن يكون عمر المتقدم بين 18 – 25 سنة.

– أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 80%.

– أن لا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن درجة 4 في IELTS أو ما يعادله.

– أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، واجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

وأشار المعهد، إلى أن المزايا، تتضمن برنامجًا تدريبيًا لمدة 6 أشهر، و2000 ريال مكافأة شهرية، خلال فترة التدريب، والتوظيف في مهنة فني، تشغيل خطوط حديدية بعد اجتياز البرنامج التدريبي، وأن الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج، سيكون 6000 ريال.

وأوضح أن التقديم، يكون بطلب الالتحاق عبر الرابط التالي: هنا ، والاتصال على الرقم: 0163263663، عند وجود أي استفسار.