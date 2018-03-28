شاب يحاول اغتصاب خالته وسرقة مجوهراتها

الجزائر(صدى):

حاول شاب جزائري اغتصاب خالته المطلقة، والاستيلاء على صندوق مجوهراتها، في منطقة الغزوات غرب ولاية تلمسان؛ حيث قام بإخفاء وجهه مقتحمًا منزلها.

وقاومت المرأة الشاب وهي لا تعلم هويته؛ إلى أن استطاعت إزالة اللثام عن وجهه؛ لتكتشف أنه ابن أختها، كما أصيبت بجروح وكدمات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الجزائر من إلقاء القبض على الشاب الذي استخدم سلاحًا أبيضًا لتنفيذ جريمته، وإعادة المسروقات إلى المجني عليها.