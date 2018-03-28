نصائح بسيطة لمحاربة متاعب الحيض

برلين(صدى):

أكدت دراسة ألمانية، أنه يمكن للمرأة محاربة متاعب الحيض ببعض الأسلحة البسيطة، أبرزها الزجاجة الساخنة، ويمكنها لف البطن بمنشفة رطبة، وتغطيتها بأخرى جافة.

وأضافت الدراسة، أن المغنيسيوم يساعد أيضاً في محاربة التقلصات، ولهذا الغرض يجب تناول جرعة تبلغ 600 مليغرام يومياً. ويمتاز شاي البابونج بالتأثير ذاته.

ويمكن التخفيف من حدة متاعب الحيض بالمواظبة على ممارسة الرياضة باعتدال، لإمداد الحوض بالدم على نحو كاف، ما يساعد على التخلص من التقلصات، إضافةً إلى أخذ قسط كاف من النوم والابتعاد عن التوتر النفسي.