الأرجنتين بدون ميسي ” بطل من ورق “

طلال الغامدي(صدى):

تلقى منتخب الأرجنتين صفعة قوية، أمس الثلاثاء، بعد تلقيه سداسية في شباكه في مواجهة إسبانيا وديًا، في ظل غياب النجم ليونيل ميسي للإصابة.

وهزت الهزيمة أرجاء الأرجنتين قبل المونديال، حيث وضعت تلك الخسارة القاسية الجماهير أمام احتمالية خروج الأرجنتين من المنتخبات المرشحة لاقتناص لقب مونديال روسيا 2018.

وهاجمت الصحفة الأرجنتينية بطبيعة الحال منتخب بلادها بقوة؛ عقب الهزيمة المدوية؛ حيث أظهر غياب ” ميسي ” فجوة كبيرة في المنتخب، فهل منتخب الأرجنتين أصبح منتخب ميسي فقط !.

ووصف الجماهير المنتخب الأرجنتيني بأنه ” ورق ” ضعيف بدون ميسي، وهو مؤشر خطر قبل انطلاق المونديال بشهور قليلة.

يجدر الإشارة إلى أن الأرجنتين في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات كرواتيا ونيجيريا وأيسلندا.