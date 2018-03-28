بالصور.. ” الوردة ” يتفقد الأعمال الجارية ويوجه بتوفير الخدمات للمواطنين

سعيد العجل(صدى):

قام رئيس بلدية محافظة العويقيلة ” محمد بن هلان الوردة ” بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها يرافقه مدير إدارة الشئون الفنية ومدير إدارة الخدمات بالبلدية , حيث اطلع على سير العمل بالمركز الحضاري.

وحث المقاول على انجاز الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني للاجتماع المنعقد مع المقاول بتاريخ 12 /6/ 1439هـ كما تم متابعة أعمال ري الحدائق والمسطحات الخضراء وتلافي الملاحظات وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين , تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية ،صرح بذلك مدير العلاقات العامة ” سعف النماصي.