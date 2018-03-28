الملحق الثقافي بالمملكة المتحدة يثمن صرف المكافأة المالية والحاق الدارسين على حسابهم الخاص

سعيد العجل(صدى):

ثمن الملحق الثقافي السعودي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على صرف مكافأة مالية بمبلغ 2000 دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم وكذلك الدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها، وإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، مِن مَن أكملوا الشروط اللازمة.

وأعتبر الملحق الثقافي السعودي في بالمملكة المتحدة الموافقتين هي إمتداد لإهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهما الله – بدعم مسيرة ابنائهم وبناتهم التعليمية ايماناً منهما -حفظهما الله- بأهمية الابتعاث كركن أصيل في رؤية المملكة 2030 نحو دفع عجلة التنمية والنهوض بها في شتى المجالات مستندة على على التخصصات العلمية التي يدرسونها كأهم الروافد للوفاء بمتطلبات الكوادر البشرية السعودية المؤهلة ، مضيفاًً أن من شأن هاتين الموافقتين الكريمتين أن تساهم في دفع كافة الطلاب والطالبات لبذل المزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي لتحقيق الأهداف التي أبتعثوا من أجلها والعودة الى أرض الوطن للمساهمة بأدوارهم التي خططت لها القيادة الكريمة.