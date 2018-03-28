حنان ترك تحرج ياسر جلال بقولها ” اخترت مين بقى يا فنان “

نورة الشهري(صدى):

أحرجت الفنانة المصرية المعتزلة ” حنان ترك ” الفنان ” ياسر جلال ” ، بالظهور بشكل مفاجئ أمامه، أثناء قيامه بوضع ورقة التصويت في صندوق الاقتراع، تمهيدًا للخروج من اللجنة الانتخابية، إلا أنه تفاجئ بظهور حنان ترك أمامه لتسأله ” اخترت مين بقا يافنان ” ، الأمر الذي استدعى انفجار ياسر جلال من الضحك.

والجدير بالذكر، أن الفنانة حنان ترك، قد اختفت عن الأضواء وعدسات الكاميرات مؤخرًا بعد قيامها بإعلان اعتزالها بشكل نهائي عن الفن، لعدم اقتناعها بما تؤديه من أعمال فنية بالحجاب، مؤكدة أن ارتداء الحجاب يجب أن يكون في كافة التصرفات والأزياء التي ترتديها.

على الجانب الأخر، يقترب الفنان ياسر جلال من الانتهاء تصوير مشاهده في مسلسل ” رحيم ” المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2018.