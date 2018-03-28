بالفيديو.. شخص يغامر بحياته ويقفز داخل شاحنة وقود مشتعلة لمنع انفجار

نيودلهي(صدى):

أوضح مقطع فيديو، شخص يدعى ” ساجد خان ” قفز داخل شاحنة وقود تشتعل بها النيران بشكلٍ هائل داخل محطة في مدينة جوتيجاون الهندية، ليمنع انفجار ضخم قد يحدث.

وأظهر الفيديو ” خان ” وهو يقود الشاحنة لبضعة أميال؛ ليصل بها إلى موقع بعيد عن المباني السكنية؛ محاولًا تفادي كارثة حال انفجارها، وذلك وسط دهشة الناس بالمكان.

وتمكن البطل الهندي من الفرار بعد أن وصل بالشاحنة إلى منطقة آمنة؛ ناجيًا بحياته، بينما أصيب بحروق طفيفة في وجهه ويديه وقدميه، ولم يصب أي شخص آخر في الحريق.