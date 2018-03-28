على غرار مسرح مصر.. أشرف عبدالباقي يقود شباب السعودية لتجربة جديدة

أماني الغامدي(صدى):

في تجربة جديدة لمسرح السعودية يعيد من خلالها إحياء تجربة المسرح في المملكة، وذلك تحت إشراف وتدريب النجم المصري ” أشرف عبدالباقي “، قريبا في جدة.

حيث اجتمع أكثر من 50 شابًا وشابة، نحو 4 أشهر في ورش عمل مكثفة؛ لتقديم أول مسرحتين أبطالها من الجنسين، أمام حضور عائلي.

والجدير بالذكر أن المسرح السعودي يُعد تجربة جديدة على المجتمع، كما أنه يتطابق في صناعته مع مسرح مصر الذي يعتمد على اختيار الوجوه الشابة.

مع العلم أن تجارب الأداء جذبت نحو 1500 شابًا وشابة، اجتازها 100 منهم وهم الذي تم تدريبهم على المهام التشغيلية في المسرح، على أن يتم تقديم مسرحيتين كل أسبوع بدءًا من مطلع الشهر المقبل.