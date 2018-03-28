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بالفيديو.. رد المفتي على سؤال سيدة عن جلوسها مع أقارب زوجها

بالفيديو.. رد المفتي على سؤال سيدة عن جلوسها مع أقارب زوجها
نايف السالم(صدى):

وصف مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، جلوس المرأة مع غير محارمها في المنزل بـ ” الأمر الخطير ” .

وأضاف في برنامج ” فتاوى ” المذاع على القناة السعودية الأولى، أنه لا يصلح جلوس المرأة إلا مع محرم لها، مستشهداً بقوله : لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ” .

جاء ذلك رداً على تساؤل طرحته إحدى السيدات في البرنامج، أمس الثلاثاء، قالت فيه : ” ما المقصود بالحمو؟ لأننا تعوّدنا ومن عاداتنا الجلوس مع بعض في البيت ” .

وردَّ مفتي عام المملكة، قائلاً إن الحمو هو قريب الزوج كأخيه وعمه، مضيفاً : ” لا يصلح، لا تجلس المرأة إلا مع محرم لها، مَن لم يكن محرماً لها فإن جلوسها معه هذا أمر خطير ” .


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