معايير هامة لمساعدتك قبل شراء سيارة حديثة

برلين(صدى):

أوصى الخبير لدى المجلس الألماني للسلامة المرورية (DVR) بمدينة بون سفين راديماخر، لكل الذين يقبلون على القيادة بالتركيز على الأنظمة وجوانب الأمان أكثر من الاهتمام بالمظهر الخارجي للسيارة أو قوتها الحصانية أو سرعتها القصوى.

وهذه الأنظمة التى أصبحت لا غنى عنها نظام المكابح المانع لانغلاق العجلات (ABS) في جميع السيارات تقريباً .

هذا ينتشر نظام تعزيز اتزان السيارة (ESP) على نطاق واسع للغاية، ويعرف في موديلات بي إم دبليو باسم DSC أو سيارات تويوتا باسم VSC.

وأوضح أندرياس راتزيك، من المركز التقني التابع لنادي السيارات (ADAC) بمدينة لاندسبيرج : “ يتم تجهيز السيارات بهذا النظام منذ ما يقرب من 10 سنوات ”.

ويعتبر مساعد المكابح جزء لا يتجزأ من نظام ESP، ويقوم بتوفير قوة الكبح الكاملة بشكل أسرع في حالات الطوارئ.

ومن وسائل الحماية التى انتشرت لسلامة الركاب وجود وسادات هوائية أمامية في السيارة؛ لأن أغلب أنواع الحوادث تكون من الأمام.