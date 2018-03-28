بالفيديو.. مواطن يناشد القيادة بعلاجه من كسر استمر 6 سنوات
ناشد أحد المواطنين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ” حفظهما الله ” ، بعلاجه من كسر في رجله يعاني منه لسنوات، وعجزه عن العمل نتيجة لهذا الكسر.
ووثَّق المواطن حالته في مقطع فيديو، موضحاً أنه يبلغ 34 عاماً من العمر، ويعاني من الكسر منذ 6 سنوات، مضيفاً أن مستشفى الملك سعود والملك سلطان رفضا حالته.
وأوضح المواطن أن الإصابة أفقدته القدرة على العمل، في حيث أنه يعول زوجتين و12 طفل، مناشداً بنشر المقطع على نطاق واسع حتى يصل صوته إلى القيادة ومن ثم إيجاد حل له.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9353 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسال الله ان يشفيه ويسخر له من يساعده
أبو مجاهد[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله
الله يشفيه
الموسيقار[ عدد التعليقات: 315 ] نشر منذ 2 ساعتين
شي غريب …!!
يعاني من كسر ويناشد .. شي غريب !!
مستشفياتنا على مستوى عالي ويرفضون حالته … شي غريب !!
يعجز عن العمل … معناها كان يعمل …. وينه عن التأمينات الاجتماعيه حتى يعوض …. شي غريب !!
الله يشفيه ويعافيه ويكون صادق مع ربه قبل كل شي ..
شاعر صدى[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسال الله ان يشفيه ويسخر له من يساعده
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشا فيه ويعافيه ،ويكون في عونه،ولا بأس عليه إن شاء الله.
والله العظيم يكسر الخاطر مع أطفاله حوله،،الله يجبر بخاطر من يجبر بخواطرهم جميع.
الله يشفيه[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم اكتب له الشفاء يارب الأرض والسماء
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9105 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله يكــون فــي عــــونه ويشفــــــيه .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيه ويعافيه
صوره مع التحيه لوزير الصحه
يعني لازم المواطن يناشد الملك عشان تتحرك وزارة الصحه مو معقول يا وزير الصحه هذا الكلام الملك يحفظه الله حاطك لخدمة المواطن ليش كذا
اللهم احفظ المملكه واحفظ ملكنا سلمان الحزم وولي عهد
احبك يا وطني
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2013 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيه ..ويجبر كسره..
الكسور ااااه يالكسور ..الله لايبلى بها عزيز علي وعليكم شي مر على نفسي..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2013 ] نشر منذ 1 ساعة
صدق غريبة المستشفيات عندنا والطب الحمد لله متقدم جدا ف علاج الكسور ..ليش يرفضوا حالته؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 15458 ] نشر منذ 49 دقيقة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله يكــون فــي عــــونه ويشفــــــيه .
اللهم اكتب له الشفاء يارب الأرض والسماء
يعني يا وزارة الصحة لازم يطلع في الاعلام عشان تقومون بواجبكم
alfahd42[ عدد التعليقات: 15458 ] نشر منذ 46 دقيقة
والله ان ولاة الامر مايرضون بذالك
وانهم يصرفون على وزارة الصحه اكبر الميزانيات
نعم فيه تطوير مع الربيعه بس يبي له اهتمام اكثر لان التطوير يزحف ولا يهرول مثل باقي قطاعات الدولة
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 14 دقيقة
إسئل الله رب العرش العظيم ان يشفيك ونصحك رح عند شيخ يكويك ون شاء الله ترجع طبيعي ترا الكي أفضل علاج بعد أذن الله