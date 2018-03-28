بالفيديو.. مواطن يناشد القيادة بعلاجه من كسر استمر 6 سنوات

حامد العمري(صدى):

ناشد أحد المواطنين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ” حفظهما الله ” ، بعلاجه من كسر في رجله يعاني منه لسنوات، وعجزه عن العمل نتيجة لهذا الكسر.

ووثَّق المواطن حالته في مقطع فيديو، موضحاً أنه يبلغ 34 عاماً من العمر، ويعاني من الكسر منذ 6 سنوات، مضيفاً أن مستشفى الملك سعود والملك سلطان رفضا حالته.

وأوضح المواطن أن الإصابة أفقدته القدرة على العمل، في حيث أنه يعول زوجتين و12 طفل، مناشداً بنشر المقطع على نطاق واسع حتى يصل صوته إلى القيادة ومن ثم إيجاد حل له.