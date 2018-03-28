” حساب المواطن ” يوضح كيفية معالجة رفض المرفقات الخاصة بالمستفيدين

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن كيفية حل مشكلة رفض المرفقات الخاصة بالمستفيدين التي تواجه الكثير من المواطنين أثناء التسجيل.

وأوضح البرنامج أنه في حال رفض المرفقات الخاصة بالمستفيدين يتم حل هذه المشكلة من خلال الدخول على بوابة البرنامج الإلكترونية ثم إدارة المرفقات وإعادة إرفاق المستندات الصحيحة.

وكان توضيح البرنامج ردًا على استفسار أحد المواطنين على حساب البرنامج الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” لو سمحتوا جاني حالة الطلب مكتمل كليًا، مع رفض المرفقات وهي عقد الإيجار، وتمت الموافقة، أما الفاتورة تم الرفض ما الحل ” .