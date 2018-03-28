متسابق ذا فويس يكشف الوجه الآخر لـ إليسا داخل الكواليس

نورة الشهري(صدى):

كشف متسابق برنامج ” ذا فويس ” The Voice الموسم الرابع والذي يدعى ” أحمد الحلاق ” ، عن الشخصية الحقيقية للفنانة إليسا والتي لا يعرفها الجمهور ، مؤكدًا أنها تتمتع بطيبة القلب والعفوية.

وقال الحلاق أن إليسا معروف عنها داخل الوسط الفني بغرورها وتعاليها، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً فهي دائماً ما تكون في حالة رواق، على حد وصفه.

كما أعلن الحلاق عن تجهيزه لكثير من الاستعدادات من أجل الحلقة النهائية من البرنامج، مضيفًا أنه يحضر لأمور جديدة من أجل الظهور في الحلقات المباشرة بشكل لائق.

مع العلم أن السبت المقبل هو آخر حلقات مرحلة المواجهة من ” ذا فويس ” ، على أن يبدأ العرض المباشر.