شخصية الفرد سبب فشله في خسارة وزنه

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة أن شخصّيتك وطباعك هي السبب الذي يقف في طريق وصولك الى الجسم المثالي.

حيث ربطت الدراسة بين الوزن الزائد ونوع الشخصية المندفعة لدى الفرد.

فبعد ادراج حوالي 500 ألف متطوّع في الدراسة، لاحظ الخبراء أن أصحاب الشخصية المندفعة والعفوية يجيدون صعوبة في مواجهة إغواء الأطعمة الشهية والاطباق اللذيذة، وبالتالي يميلون الى تناول الطعام كطريقة للاسترخاء والشعور بالأمان.

وقد تمت الإشارة الى أن الاشخاص التي تحدثت عنهم الدراسة يفتقدون للانضباط الذاتي ولهذا السبب يفشلون في تنظيم غذائهم ورفض المواد المضرّة.

لكن لحسن الحظّ أن مواجهة هذا الحلّ لا يحتاج سوى الادراك والوعي، اذ ليس عليك التصرّف بقساوة مع نفسك من أجل خسارة الوزن. فمجرّد إدارك ماهية شخصيّتك وتأثيرها على جسمك هذا ما سيساعدك على كبح رغباتك والعودة الى الطريق المتسقيم.