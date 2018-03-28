إزالة 311 حظيرة أغنام مخالفة في جدة

نايف السالم(صدى):

قامت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلديتي ” أم السلم، وبريمان ” الفرعيتان ، اليوم الأربعاء، بإزالة 311 حظيرة أغنام مخالفة، في عدد من الأحياء شرق جدة.

جاء ذلك في إطار جهود أمانة محافظة جدة المستمرة، في إزالة المواقع العشوائية، والحد من التلوث البصري في أنحاء المحافظة، حيث شملت الحملات، إزالة بلدية أم السلم الفرعية لـ 274 حظيرة أغنام عشوائية بطرق مكة المكرمة بحي المحاميد.

فيما أزالت بلدية بريمان، 37 حظيرة أغنام مخالفة، تقع بمدخل بريمان الشعبي والمتفرع من طريق الحرمين بالمحافظة.

يشار إلى أن أمانة جدة، تواصل جهودها في تعقب مظاهر التلوث البصري، والحد من المخالفات العشوائية، من خلال حملات رقابية مستمرة، فضلًا عن أعمال المتابعة للمواقع المرصودة، بهدف ضمان عدم معاودة المخالفات العشوائية مجددًا.