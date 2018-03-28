سيرين عبدالنور تفاجئ جمهورها بصورة نادرة لوالدتها

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “.

حيث ظهرت فيها مع والدتها ومولودها الأخير ” كريستيانو ” ، في ظهور نادر لوالدة ” سيرين ” ، التي تفاجأ بها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

مع العلم أنه تم التقاط هذه الصورة، بعد أن وضعت ” سيرين ” مولودها الثاني كريستيانو بدقائق قليلة في أحد المستشفيات الخاصة بلبنان.

إذ نشرت ” سيرين ” أول صورة لطفلها من داخل المستشفى وعلقت على الصورة قائلة: ” نشكر الله “.