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سيرين عبدالنور تفاجئ جمهورها بصورة نادرة لوالدتها

سيرين عبدالنور تفاجئ جمهورها بصورة نادرة لوالدتها
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “.

حيث ظهرت فيها مع والدتها ومولودها الأخير ” كريستيانو ” ، في ظهور نادر لوالدة ” سيرين ” ، التي تفاجأ بها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

مع العلم أنه تم التقاط هذه الصورة، بعد أن وضعت ” سيرين ” مولودها الثاني كريستيانو بدقائق قليلة في أحد المستشفيات الخاصة بلبنان.

إذ نشرت ” سيرين ” أول صورة لطفلها من داخل المستشفى وعلقت على الصورة قائلة: ” نشكر الله “.


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