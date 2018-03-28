جراحة ناجحة لشاب مصاب في وجهه بمجمع الملك فيصل بالطائف

حسين العلي(صدى):

نجح بفضل الله فريق جراحي بمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف في إستخراج نصف سكين حادة من وجه شاب عشريني. بعد أن وصل في حالة طارئة إلى قسم الطوارئ ، حيث تم الكشف عليه واتضح انه مصاب بجرح قطعي في الجهة اليمنى من فروة الرأس بطول 10سم,وتم على الفور إجراء الاسعافات الاولية ، وبإجراء فحوصات إشعاعية إتضح وجود جسم غريب داخل مدفون بالأنسجة ، وممتد من فروة الرأس حتى اسفل القوس الوجيني الايمن مع إنعدام الحركة من الفك السفلي وأدخل الشاب إلى غرفة العمليات ، وقام فريق جراحي مكون من أطباء جراحة ووجه وفكين بالعمل على إستخراج الجسم الغريب الذي إتضح أنه عبارة قطعة نصف سكين طولها 7سم..وتمت العملية دون أي مضاعفات تؤثر على صحة الشاب.

من جانب آخر يواصل مركز إتصال قطاع الأعمال بالصحة تقديم خدماته للمستفيدين منه وذلك على الهاتف رقم920018090 حيث يهدف المركز إلى رفع رضا عملاء الوزارة من المستثمرين والمتعاملين للقطاع الصحي الخاص، وتسهيل إجراءات عمليات قطاع الأعمال في الوزارة، وتحسين عجلة الإستثمار، ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية الخاصة، وتعزيز الثقة بين الوزارة والمتعاملين، والتواصل الدائم لخلق علاقة صحية مبنية على الشراكة، ورفع مستوى الإستجابة السريعة للوزارة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

ويُعد مركز الإتصال مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، ويوفر مركز قطاع الأعمال عدة خدمات منها (إستقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، وإستقبال الإستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والالتزام على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص).

تجدر الإشارة أنه يتم إستقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً طوال أيام الأسبوع .

ويخدم المركز (موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة) كما يُقدم المركز خدماته لكافة الموردين من خارج القطاع الصحي.