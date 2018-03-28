” أرامكو ” توقع اتفاقيات تجارية مع 14 شركة أمريكية بـ10 مليار دولار

عادل الحربي(صدى):

وقعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، مجموعة من الاتفاقيات التجارية مع 14 شركة أمريكية، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار.

وتتمثل الاتفاقيات التي تم توقيعها هي اتفاقية شراء لمعدات وخدمات في مجال التنقيب والانتاج ومعدات النحكم في سطح وفوهة البئر مع شركة ” شلمبرجير ” ، واتفاقية شراء تجارية لمعدات وخدمات في مجال التنقيب والانتاج مع شركة ” بيكر هيوز ” التابعة لجنرال إلكتريك.

وتم عقد اتفاقية شراء تجارية لمعدات وخدمات قاع البئر تشمل خدمات الآبار وأجهزة الحفر مع شركة ” هاليبرتون ” ، واتفاقية حفر بري مع شركة ” أرامكو السعودية نابورس للحفر “، بالإضافة إلى اتفاقية شراء تجارية لمعدات في مجال التنقيب والإنتاج وخدمات اختبار الآبار مع شركة ” وذرفورد “.

كما تم عقد اتفاقية خدمات للحفر البحري مع شركة ” ألفا روان للحفر البحري ” ، واتفاقية شراء تجارية لأنظمة أتمتة العمليات والوحدات الطرفية للتحكم عن بُعد وصمامات التحكم مع شركة ” إمرسون إلكتريك” ، و اتفاقية شراء تجارية لخدمات معدات قاع البئر ” تكساس آيرن ووركس ” ، وخدمات مقاول الآتمتة لتركيب نظام جديد للتحكم في العمليات أو تطوير الأنظمة الحالية ” هونيويل إنترناشنال “.

بالإضافة إلى اتفاقية تطوير مشترك لإعداد إستراتيجيات لتقنيات شبكات الكمبيوتر وأمن المعلومات ” رايثون “، و مذكرة تفاهم للاشتراك في دراسة تحسينات الخدمات السحابية ” جوجل ” ، مذكرة تفاهم لبدء علاقة عمل جديدة تستهدف التعاون في تطوير المحتوى البيئي والثقافي ” ناشونال جيوجرافيك “.

ومذكرة تفاهم لتنفيذ مبادراتٍ لإجراء الأبحاث المشتركة وتبادل المعرفة العلمية والبيئية بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثقافة والمحتوى والمحافظة على التراث ” معهد سيميثسونيان ” ، وأخيرًا اتفاقية لتطوير مشاريع الأبحاث المشتركة مع ” مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “.

وكانت أرامكو السعودية شاركت في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الأمريكي الذي أُقيم في نيويورك لتعزيز الأعمال التجارية والتعاون الثنائي بين البلدين، وسط حضور أكثر من 200 شخصية من كبار الرؤساء التنفيذيين وقياديي الأعمال في الجانبين السعودي والأمريكي، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الجانبين، بالزامن مع زيارة سمو ولي العهد إلى أمريكا.