بالصور.. التنظيم الأول تدشن معرض ” العطور خلال العصور ” بالرياض

سعيد العجل(صدى):

انطلقت يوم أمس فعاليات (معرض العطور خلال العصور)،ملتقى خبراء العطور، في نسخته الأولى والذي احتضنه فندق الريتز كارلتون، بالرياض، وذلك بتنظيم من شركة التنظيم الأول لإقامة وتنظيم المعارض، والمؤتمرات، حيث تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 رجب 1439هـ، الموافق 27 إلى 29 مارس 2018م.

وشهد المعرض الذي يستقبل زواره خلال أيامه الثلاثة من الساعة 3 عصرا حتى 12 مساءً، مزادات يومية، تعد الأولى من نوعها، حيث انطلق المزاد في اليوم الأول على أجود أنواع العود والبخور، ودهن العود النادرة والفريدة من نوعها، والتي شهدت إقبالا كبيرا من رجال الأعمال والمهتمين بهذا المجال، وتم خلالها بيع عدد كبير منها، وذلك وسط مشاركة كبيرة لشركات عود وعطر العود وبخور، محلية وخليجية وصل عددها إلى ستين شركة وجهة عارضة، وسط حضور أعداد كبيرة من رجال الأعمال ومندوبي أجهزة الصحافة والإعلام.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة التنظيم الأول لإقامة وتنظيم المعارض، والمؤتمرات الأستاذ نواف الدخيل أن المعرض شهد إقبالا كبيرا، في نسخته الأولى، من مختلف فئات المجتمع، بالإضافة لحضور عدد من الدبلوماسيين ونخبة من رجال الأعمال والمهتمين بهذا المجال.

وأشار الدخيل إلى أن النجاح الكبير الذي شهده المعرض أعطاهم دافعا قويا لتنظيم النسخة الثانية من المعرض في أكتوبر القادم- بمشيئة الله-، مبينا أن المعرض الذي يختتم فعالياته الخميس القادم 29 مارس الجاري يشهد يوميا قيام مزاد على قطع العود ودهن العود النادرة وذلك خلال فترتين، من 8:30 حتى 9:30 مساءً ومن 9:30 إلى 10:30 مساءً.

وأشار المستشار الإعلامي للشركة الأستاذ غسان قلعاوي إلى الإقبال الكبير الذي شهده افتتاح المعرض، مؤكدا أن هذا الاقبال صاحبه أيضا اقبال كبير في اليوم الأول لافتتاح المزاد والمعرض، حيث تم خلاله عرض تحف نادرة من العود والبخور وعطر العود، مبينا أن المعرض يستهدف التركيز بصورة خاصة، على العود ودهن العود والعطور الشرقية، إضافة إلى العطور الفرنسية، وذلك لإرضاء كافة الأذواق ومختلف فئات المجتمع الخليجي والسعودي.

وقدم المستشار الإعلامي للشركة شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة، وبصورة خاصة الشركات العارضة التي ساهمت بجهد كبير في نجاح فعاليات المعرض، مؤكدا أن هذا النجاح يؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع العود وعطر العود البخور والعطور وسط المجتمع الخليجي بصورة عامة والسعودي بصورة خاصة.