” طه ” يفجر معلومات جديدة حول تورط قطر في استهداف المملكة بصواريخ الحوثي

فهد السالم(صدى):

كشف الخبير في الشؤون السياسية الاستراتيجية أمجد طه، اليوم الأربعاء، عن معلومات جديدة حول المخطط القطري الإيراني الحوثي لاستهداف المملكة.

وأكد ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن النظام القطري طلب من مليشيا الحوثي الإيرانية الإسراع والإكثار من إطلاق الصواريخ تجاه الرياض مقابل تقديم المزيد من المال والدعم الإعلامي والاستخباراتي.

وأشار إلى أن المعلومات التي حصل عليها تؤكد أن نظام الدوحة كان عنصر الخيانة العظمي في صفوف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ويد إيران في مجلس التعاون الخليجي.

وكانت مليشيا الحوثي الإيرانية استهدفت 5 مناطق في المملكة بـ6 صواريخ باليستية، مساء الأحد الماضي، وتم التصدي لها من قبل قوات الدفاع الجوي وراح ضحيتها مقيم مصري.