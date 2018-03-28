بالصور.. محادثات من منزل علي عبد الله صالح تكشف اللحظات الأخيرة قبل قتله

فهمي محمد(صدى):

انتشرت صوراً جديدة مسربة من كاميرات مراقبة منزل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، تكشف الساعات الأخيرة من حياته والأمين العام للمؤتمر العام عارف الزوكا قبل مقتلهم على يد مليشيا الحوثي الإرهابية.

وبيّنت الصور المتداولة الرئيس الراحل و ” زوكا ” وقد جرى اعتقالهما من قبل المليشيا الحوثي الإرهابية ومن ثم اقتيدوا إلى مكان آخر وتم تصفيتهما، على عكس الروايات السابقة بأنهما قتلا في المعارك.

كما أوضحت صور أخرى لمحادثات مسربة لـ ” زوكا ” مع قيادات المؤتمر عبر ” واتس آب ” ، تكشف طبيعة الوضع الذي كان يعيشه بجوار ” صالح ” قبل اغتيالهما بساعات

وأكد ” زوكا ” في هذه المحادثات، أنهم محاصرون من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، مطالباً قيادات المؤتمر الشعبي العام بنجدتهم، وبعث لهم مقطع صوتي للرئيس اليمني الراحل.