الذهب يتراجع هامشيا وسط استقرار الدولار

عادل الحربي(صدى):

شهدت أسعار الذهب تراجعًا هامشيًا في مستوياتها بشكل شبه مستقر خلال تعاملات، صباح اليوم الأربعاء، في ظل استقرار الدولار المدعوم من علامات تحسن العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وانخفض سعر المعدن النفيس للتسليم الفوري بنسبة 0.26% إلى 1341.52 دولار، فيما استقرت أسعار عقود الذهب تسليم يونيو عند مستوى 1347.30 دولار.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند مستوى 89.39، وذلك في تمام الساعة 11:25 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان زعيم كوريا الشمالية ” كيم يونج ” بالرئيس الصيني ” شي جين بينغ ” ، قائلًا إنه سيكون على استعداد للتخلي عن الأسلحة النووية وعقد قمة مع الولايات المتحدة.