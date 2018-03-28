” الصحة ” تدعو المتقدمين للوظائف المشمولة بمراجعة الخدمة المدنية

عادل الحربي(صدى):

ناشدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، 437 مواطنًا ومواطنة، من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة، بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها بتاريخ 22 / 6 / 1439هـ، على البوابة الإلكترونية للوزارة، مراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية، ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الأربعاء 11 / 7 / 1439هـ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 19 / 7 / 1439هـ؛ وذلك لاستكمال إجراءات الترشح.

يجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة، من المرشحين اصطحاب الوثائق التالية معهم، وهي:

– الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضح بها التقدير العام.

– النسبة المئوية أو المعدل التراكمي.

– تاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات، بوزارة التعليم.

– المعدل التراكمي.

– إرفاق مفاتيح المعدل.

– شهادة الامتياز وشهادة التصنيف المهني، وبطاقة التسجيل المهني، للوظائف الصحية سارية المفعول.

– صورة شخصية حديثة.

وأشارت وزارة الصحة، أن وظائف ” مدير مركز رعاية صحية أولية ” ، تتطلب اجتياز المقابلة الشخصية، بالوكالة المساعدة للرعاية الصحية الأولية، في ديوان الوزارة، ملفتة الانتباه إلى أن عدد الوظائف المتبقية، من الإعلان تمثلت في عدد 110، وظائف أطباء مقيمين ” رجالاً ونساء ” ، وعدد 19 أخصائي علاج تنفسي ” رجال ” .

ويمكن معرفة أسماء المرشحين والمرشحات، من خلال الروابط التالية:

– أسماء المرشحين: هنا

– أسماء المرشحات: هنا .