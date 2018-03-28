دبي تجهز لاحتفالات عيد القيامة بـ ” بيضة الشيكولاتة “

دبي(صدى):

استغرق ثلاثة طهاة أكثر من شهر؛ لكي يصنعوا بيضة شيكولاتة ضخمة تزن أكثر من 100 كيلو جرام، ووضعها في بهو أحد فنادق مدينة دبي، وذلك في إطار استعدادات دبي للاحتفال بعيد القيامة.

وقال الطاهي رومين كاستيت إن بيضة عيد القيامة، هي الأكبر في دبي وفيها أكثر من 400 ألف سعر حراري، مضيفا أن تصنيعها ” كان تحديًا كبيرًا “.

وأوضح كاستيت أن الناس انبهروا عندما رأوه يعمل مع اثنين من الطهاة في بهو فندق فيرمونت دبي، حيث كانوا يضعون اللمسات النهائية في تزيين البيضة.

حيث أن إجمالي وزن البيضة مع المكونات الأخرى التي استخدمت في صناعتها يبلغ نحو 200 كيلو جرام.

مع العلم أن عيد القيامة، سيحل في ختام فترة صوم عند المسيحيين الأرثوذكس، ويُحتفل بالمناسبة بكثير من الأشكال وبطرق تقليدية مختلفة في أنحاء العالم.

كما سيستمر عرض بيضة الشيكولاتة حتى يوم الثامن من أبريل.