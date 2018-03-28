خبير عسكري: الجيش اليمني نزع 2000 لغم.. وصنعاء تعج بخبراء إيران

فهمي محمد(صدى):

أعلن الخبير العسكري اليمني العمدي ركن طاهر حميد، اليوم الأربعاء، تحقيق قوات الجيش اليمني انتصارات عدة في محافظة البيضاء وغربي وشمال محافظة تعز والجوف، أمس.

وأوضح ” حميد ” أن الجيش اليمني قام بتزع 2000 لغم من مساحة لا تتعدى 5× 5 كم مربع تم زراعتها من قبل مليشيا الحوثي الإيرانية بمنطقة الجوف.

وأكد أن الألغام الحوثية لن تمنع قوات الجيش من التقدم واستعادة الأراضي والمدن من قبضة الإرهابيين، لافتًا إلى أن الفرق الهندسية لا زالت تنزع المزيد من الألغام من مختلف الأحجام والأنواع.

كما أشار ” حميد ” إلى أن بصمات الدعم الإيرانية للمليشيا الحوثية الإرهابية واضحة للعيان، حيث تعج صنعاء والحديدة بالخبراء الإيرانيين لمساعدة الانقلابيين.