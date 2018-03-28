بالصور.. إصابة 11 شخصا إثر انقلاب حافلة في نجران
شهدت منطقة نجران، صباح اليوم الأربعاء، وقوع حادث انقلاب حافلة للنقل الجماعي على متنه 10 ركاب مع السائق، حيث أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة، وذلك على طريق ” نجران – بئر عسكر ” في عرقان.
ومن جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة بمنطقة نجران، سعود حمد ال دويس، عن تلقي غرفة عمليات الهلال الاحمر بنجران، بلاغًا صباح اليوم، في تمام الساعة 9:48 تحديدًا، من مواطن يفيد بوقوع حادث انقلاب في عرقان.
وعليه، تم توجيه 9 فرق إسعافية بالإضافة إلى القيادة الميدانية للموقع على الفور، وعند وصول الفرق في الساعة 9:59، تبين وجود 11 مصاب بإصابات متفرقة، من ضمنهم 4 أشخاص إصاباتهم متوسطة الخطورة، و7 إصاباتهم بسيطة.
كما أشار ” دويس ” ، إلى أنه قد تم تقديم الخدمات الطبية الاسعافية للمصابين، ونقلهم جميعًا إلى مستشفى الملك خالد، موضحًا أن جميع المصابين رجال من جنسيات متعددة.
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