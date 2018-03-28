بالصور.. إصابة 11 شخصا إثر انقلاب حافلة في نجران

راشد آل شريه(صدى):

شهدت منطقة نجران، صباح اليوم الأربعاء، وقوع حادث انقلاب حافلة للنقل الجماعي على متنه 10 ركاب مع السائق، حيث أسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة، وذلك على طريق ” نجران – بئر عسكر ” في عرقان.

ومن جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة بمنطقة نجران، سعود حمد ال دويس، عن تلقي غرفة عمليات الهلال الاحمر بنجران، بلاغًا صباح اليوم، في تمام الساعة 9:48 تحديدًا، من مواطن يفيد بوقوع حادث انقلاب في عرقان.

وعليه، تم توجيه 9 فرق إسعافية بالإضافة إلى القيادة الميدانية للموقع على الفور، وعند وصول الفرق في الساعة 9:59، تبين وجود 11 مصاب بإصابات متفرقة، من ضمنهم 4 أشخاص إصاباتهم متوسطة الخطورة، و7 إصاباتهم بسيطة.

كما أشار ” دويس ” ، إلى أنه قد تم تقديم الخدمات الطبية الاسعافية للمصابين، ونقلهم جميعًا إلى مستشفى الملك خالد، موضحًا أن جميع المصابين رجال من جنسيات متعددة.