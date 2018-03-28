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  3. وفاة 3 طلاب أشقاء إثر تعرض مركبتهم لحادث سير
  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة 3 طلاب أشقاء إثر تعرض مركبتهم لحادث سير

وفاة 3 طلاب أشقاء إثر تعرض مركبتهم لحادث سير
عادل الحربي(صدى):

تعرضت أحد المركبات، التي تنقل 3 طلاب أشقاء، صباح اليوم الأربعاء، لحادث سير، مما أسفر عن مصرع الأشقاء الثلاثة.

يجدر الإشارة إلى أن إدارة تعليم القويعية، أكدت أنه توفي صباح اليوم 3 طلاب أشقاء، من مدرسة ” العفج ” ، بالرين التابعة لمنطقة الرياض، إثر تعرض المركبة التي يستقلونها لحادث سير أثناء توجههم للمدرس.

يُذكر أن الدفاع المدني والهلال الأحمر، ومدير مكتب التعليم بالرين المكلف، سعد القحطاني، باشروا الحادث.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1349 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمهم ويصبر قلوب اها ليهم 3 لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر أهلهم ويعوضهم خير
مايمدحون طريق الرين

[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 50 دقيقة

الله يرحمهم ويغفرلهم ويسكنهم فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون

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