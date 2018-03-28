وفاة 3 طلاب أشقاء إثر تعرض مركبتهم لحادث سير

عادل الحربي(صدى):

تعرضت أحد المركبات، التي تنقل 3 طلاب أشقاء، صباح اليوم الأربعاء، لحادث سير، مما أسفر عن مصرع الأشقاء الثلاثة.

يجدر الإشارة إلى أن إدارة تعليم القويعية، أكدت أنه توفي صباح اليوم 3 طلاب أشقاء، من مدرسة ” العفج ” ، بالرين التابعة لمنطقة الرياض، إثر تعرض المركبة التي يستقلونها لحادث سير أثناء توجههم للمدرس.

يُذكر أن الدفاع المدني والهلال الأحمر، ومدير مكتب التعليم بالرين المكلف، سعد القحطاني، باشروا الحادث.