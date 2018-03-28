هازارد يصفع الريال والأمل في صلاح

نواف السالم(صدى):

يبدو أن ريال مدريد الإسباني لن يكون موفقًا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة؛ حيث بدأت صفقاته تتعقد شيئًا فشيء.

وكان الريال يضع أمامه صفقتين ثقيلتين خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث فكر في التعاقد مع نجم تشيلسي إيدين هازارد؛ والذي قطع الطريق نهائيًا على الملكي بتصريحاته الأخيرة، وتأتي صفقة محمد صلاح نجم ليفربول هي الصفقة البديلة.

وقال هازارد فيما يتعلق برحيله عن البلوز: ” سأبقى هنا في لندن، ولدى عقد يستمر عامين مقبلين، وأنا سعيد بالتواجد مع تشيلسي ” ؛ ليزيد من صعوبة الأمر على الملكي ” .

وعلى جانب أخر تواصل القلعة البيضاء محاولاتها لاقناع محمد صلاح نجم ليفربول للانضمام إليهم؛ وعلى الرغم من وجود أمل ضعيف في انتقال صلاح نظرًا لتمسكه بالاستمرار مع ناديه الإنجليزي لموسم أخر؛ إلا أن الملكي سيقاتل للحظة الأخيرة حتى لا تنتهي فترة الانتقالات دون تدعيم صفوفه ببديل لنجمه غاريث بيل.

يجدر الإشارة إلى أن المباراة الأخيرة بين المنتخب المصري والبرتغالي؛ دفعت نجم الريال البرتغالي كريستيانو رونالدو لمطالبة الملكي بسرعة التعاقد مع صلاح الذي قدم أداء مزهل خلال المواجهة الودية.