مأساة طفل نتيجة إهمال زوجة أبيه

كوالالمبور(صدى):

توفى طفل ماليزي يبلغ من العمر عامين اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن شبكت رقبته في حبل الستارة بمنزل أسرته في بندر ” ميرو رايا ” بمدينة إيبوه بولاية بيراق.

وقال رئيس الشرطة إن الطفل كان مع زوجة أبيه يلعب بحبل الستارة في المدخل المؤدي إلى المطبخ، ولكنه طلب بعض البسكويت ثم توجه إلى غرفة المعيشة حيث بدأ يلعب مرة أخرى بحبل ستارة أخرى.

وأضاف أن زوجة الأب شعرت بالقلق عندما لم يصدر صوت من الطفل لتفاجئ به معلقًا من رقبته في حبل الستارة.

وأعلنت الفرق الطبية وفاة الطفل بعد نقله على الفور إلى المستشفى، وتشريح الجثة التي أكدت وفاته خنقًا بعد أن التف حبل الستارة حول عنقه.