” مكافحة الصحوة ” تلجم مغرد دافع عن ” الصحويين ” بقوة شديدة

عادل الحربي(صدى):

ردَّت هيئة مكافحة الصحوة، على أحد المغردين على موقع ” تويتر ” والذي يدافع عن الصحوة بقوة شديدة، زاعماً أنها تُحارب لكونها طبقت الشريعة الإسلامية.

وقال المغرد : ” الصحوة أنقذت وأيقظت الناس من الغفوة.. الصحوة أعادت أهل الباطل إلى الحق.. الصحوة لا تموت لأنها قامت على القرآن والسنة.. الصحوة دقت مضاجع الليبرالية والفاسدين لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولذلك يحاربونها لأنها طبقت شرع الله والرسول ” .

وقالت الهيئة : ” اسمها صحوة والحقيقة إنها كانت غفوة.. أرجعتنا 100 عام للخلف، الصحوة ليس دين بل تيار سياسي متطرف يسعى للوصول السلطة، الصحوة تأول وتفسر الآيات والأحاديث بما يخدم مصلحتها وحزبها فقط ، الصحوة نشرت الإرهاب وشوهت صورة ديننا، الصحوة ماتت وانتهت وبقيت مخلفاتها وستزول مع الأيام ” .

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