شركات الاتصالات الثلاث بالمملكة تستعد لتفعيل خدمة ” فيس تايم “

حمود العنزي(صدى):

تستعد شركات الاتصالات الثلاث بالمملكة ” إس تي سي، وموبايلي، وزين ” ، لتفعيل خدمة الاتصال المرئي والمسموع عبر تطبيق ” فيس تايم ” قريبًا.

حيث كشفت مصادر، أن الشركات الثلاث ستفعل خدمة الاتصال ” فيس تايم ” قريبًا خلال أيام، وذلك بعد إعلان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن فك الحجب عن جميع تطبيقات الاتصالات، بما فيها تطبيق ” فيس تايم ” ، إلا أنه لم يفعل على أجهزة ” الآيفون ” حتى الآن.

تجدر الإشارة، إلى أن تطبيق ” فيس تايم ” ، يعتبر من أفضل التطبيقات التي يمكن استخدامها عبر أجهزة ” الآيفون ” ، ولكن أجهزة الآيفون الموردة إلى المملكة، لا تدعم هذه الخاصية، وذلك وفقًا لما أكدته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.