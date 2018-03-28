السبب وراء اكتئاب حواء

نورة الشهري(صدى):

تعاني معظم الفتيات من كل الأعمار من إصابتهن بالاكتئاب، ولعبت السوشيال ميديا دورًا مهمًا في نشر الفكرة بين الفتيات، حتى تحولت بعض الجروبات الكبيرة والصفحات الشهيرة إلى مساحة واسعة لتبادل أعراض الاكتئاب بين الفتيات ومناقشتها.

وبعدما انتهينا من اكتئاب الشتاء الذي أصاب الكثيرات بحالات غريبة من الحزن وفقدان الطاقة والرغبة في الحياة، دخلنا هذه الفترة في مرحلة ” اكتئاب الربيع ” الأمر الذى أثار جدلاً واسعًا بين الفتيات عن حقيقة هذا الأمر.

حقيقة اكتئاب الربيع :

تحدث أحد الأطباء عن المواسم التي تصاب فيها النساء بالاكتئاب، وأكد حقيقة ” اكتئاب الربيع ” ، موضحًا أن تغير الفصول بشكل عام يسبب اكتئابًا، فهناك اكتئاب الخريف والشتاء والصيف والربيع، مشيرًا إلى أن اكتئاب الربيع هو الأشهر بين هذه الأنواع.

لكن متى تكتئب حواء ؟

أوضح أحد الأطباء أن المرأة بشكل عام أكثر عرضة للاكتئاب من الرجل، مشيرًا إلى أن هناك فترات أساسية في حياتها يلازمها فيها اكتئاب، من أبرزها ” فترة البلوغ ” ، ” سن اليأس ” ، ” تغير الفصول كما ذكرنا سابقًا ” ، بالإضافة إلى اكتئاب ” الحمل، وما بعد الولادة ” وهما النوعان الأكثر خطورة على المرأة.

فاكتئاب الحمل يشكل خطورة عليها وعلى الجنين ولا بد من الذهاب إلى الطبيب ليكون وضعها تحت السيطرة.

أما اكتئاب ” ما بعد الولادة ” تشكل فيه المرأة خطورة على نفسها وعلى رضيعها ويتعرض الاثنان للخطر الشديد، خاصة أن هذه الفترة قد يكون الانتحار من الأعراض النهائية التي تصل لها المرأة.