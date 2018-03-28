السبب وراء اكتئاب حواء
تعاني معظم الفتيات من كل الأعمار من إصابتهن بالاكتئاب، ولعبت السوشيال ميديا دورًا مهمًا في نشر الفكرة بين الفتيات، حتى تحولت بعض الجروبات الكبيرة والصفحات الشهيرة إلى مساحة واسعة لتبادل أعراض الاكتئاب بين الفتيات ومناقشتها.
وبعدما انتهينا من اكتئاب الشتاء الذي أصاب الكثيرات بحالات غريبة من الحزن وفقدان الطاقة والرغبة في الحياة، دخلنا هذه الفترة في مرحلة ” اكتئاب الربيع ” الأمر الذى أثار جدلاً واسعًا بين الفتيات عن حقيقة هذا الأمر.
حقيقة اكتئاب الربيع :
تحدث أحد الأطباء عن المواسم التي تصاب فيها النساء بالاكتئاب، وأكد حقيقة ” اكتئاب الربيع ” ، موضحًا أن تغير الفصول بشكل عام يسبب اكتئابًا، فهناك اكتئاب الخريف والشتاء والصيف والربيع، مشيرًا إلى أن اكتئاب الربيع هو الأشهر بين هذه الأنواع.
لكن متى تكتئب حواء ؟
أوضح أحد الأطباء أن المرأة بشكل عام أكثر عرضة للاكتئاب من الرجل، مشيرًا إلى أن هناك فترات أساسية في حياتها يلازمها فيها اكتئاب، من أبرزها ” فترة البلوغ ” ، ” سن اليأس ” ، ” تغير الفصول كما ذكرنا سابقًا ” ، بالإضافة إلى اكتئاب ” الحمل، وما بعد الولادة ” وهما النوعان الأكثر خطورة على المرأة.
فاكتئاب الحمل يشكل خطورة عليها وعلى الجنين ولا بد من الذهاب إلى الطبيب ليكون وضعها تحت السيطرة.
أما اكتئاب ” ما بعد الولادة ” تشكل فيه المرأة خطورة على نفسها وعلى رضيعها ويتعرض الاثنان للخطر الشديد، خاصة أن هذه الفترة قد يكون الانتحار من الأعراض النهائية التي تصل لها المرأة.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2692 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينك ياحواء على هالدنيا .. راح عمرك اكتئاب في اكتئاب ..
في البلوغ والحمل والولادة وبعد الولادة وسن اليأس .. يامسكينة متى بتفرحين ..
معلمة[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 1 ساعة
إكتئاب الربيع !أول مره أسمع فيه
أشوف نفسيتي سيئة لها أكثر من أسبوعين فجأة أتضايق وأبكي
والظروف هي الظروف الله المستعان
كان زمان[ عدد التعليقات: 2692 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه
الله يعينكم ..
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2277 ] نشر منذ 1 ساعة
ومن سمعك اليوم قايمه وصدري ضايق اعوذ بالله وحنيت لبعض الناس مره مره وحنا جو صيف عاد مدري ودخلت اشوف كم فديو اغير من النفسيه والله المستعان.بس
كان زمان[ عدد التعليقات: 2692 ] نشر منذ 1 ساعة
أجل الله يعينك على اكتئاب الصيف .. تراه طويل
شوفيلك صرفة .. 😅😅😅
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3045 ] نشر منذ 1 ساعة
كن مع الله ولا تبالي وخل الوساوس والاكتئاب على جنب وغلب عليها التوكل وحسن الظن-كل واحد معرض لها لكن ليس كل واحد حال الشعور بها فورا يردها لله ويشوف كيف تفرج-
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2277 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب😥
معلمة[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 54 دقيقة
عادي اكتئاب الصيف في وقتها أكون عند أهلي إن شاء الله
الله يكتب لي النقل عاجلاً غير آجل
بنت النور مافيه أسوأ من الاشتياق لشخص ميت هو مدفون وقلبك مدفون معه
الله يغفر لوالديني ويرحمهم ويدخلهم الجنة بلا حساب ولا عقاب 💔
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8121 ] نشر منذ 51 دقيقة
آمين يامعلمه❤
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2277 ] نشر منذ 31 دقيقة
امين ويبعد عني وعنكم ماضاق به الصدر ويحفظكم جميع يارب🌹