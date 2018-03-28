جمس سييرا AT4 نسخة الطرق الوعرة تكشف نفسها رسميا

نيويورك(صدى):

أزاحت جمس الستار عن سييرا AT4 الجديدة قبيل تدشينها الرسمي المرتقب في معرض سيارات نيويورك.. وتعتمد البيك أب الجديدة على نفس أساسات سييرا 2019، مع استلامها لتعديلات مكثفة لجعلها مؤهلة للتضاريس الوعرة، مثل ازدياد ارتفاعها بـ 2 بوصة وحصولها على ممتصات صدمات أنبوبية موحدة من طراز رانشو وجنوط خاص بطول 18 بوصة بإطارات مناسبة لجميع أنواع التضاريس.

كما تأتي سييرا AT4 الجديدة بنظام دفع رباعي بشكل قياسي ونظام غلق تفاضلي وخطافات حمراء ونظام تحكم أثناء نزول التلال ونظام آخر لرصد مدى الاحتكاك لتحسين التحكم في السيارة إجمالا.

بالنسبة للتصميم الخارجي، فقد وضع المصممون لمسات من الكروم الأسود في مختلف أنحاء الجسد لإعطائه مظهرا أكثر قوة، بالإضافة إلى باب خلفي MultiPro متعدد المهام، وبالانتقال للداخلية، نرى مقاعد جلدية بلونين، بتطريز يحمل شارة AT4 على مساند الرأس، وتخييط متباين وفرش مناسب لجميع ظروف الجو للأرضية ولمسات ألومنيوم غامقة.

وستتوفر سييرا AT4 بعدة خيارات مختلفة مثل شاشة عرض رأسية ملونة ومرآة للكاميرا الخلفية وصندوق كربوني خلفي خاص بجمس، ما يؤدي لخفض وزن الصندوق بـ 28 كيلوجرام مقارنة بالصندوق القياسي من الفولاذ، كما بإمكان المشترين اختيار عجلات بطول 20 بوصة بدلا من عجلات 18 بوصة الصغيرة نسبيا.

وتستمد البيك أب قوتها من محرك V8 سعة 5.3 لتر بنظام ديناميكي لإدارة الوقود، ما يسمح للمحرك بتشغيل إسطوانة واحدة إلى ثمانية حسب الاستخدام في لحظتها، كما بإمكان العملاء طلب محرك اختياري سعة 6.2 لتر بثماني سلندرات، أو آخر تيريو ديزل سعة 3.0 لتر بست سلندرات مستقيمة.