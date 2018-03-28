القبض على شخصين لاستقبالهما كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالطائف في منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، من القبض على شخصين لإستقبالهما ٣٢٧٣٠ حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة.

وأضافت ” مكافحة المخدرات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تم ضبط بحوزتهما أيضًا ٤٤٢٢٠ حبة من حبوب الترامادول المحظورة، لافتة إلى إنه جاء ذلك بالتعاون مع الجمارك.

ومن الجدير بالذكر، إنه يأتي ذلك ضمن جهود المديرية العامة لمكافحة المخدرات في ضبط المواد المخدرة والقضاء عليها، وتطبيق الأنظمة والقوانين والحفاظ على السلامة العامة.