الغنام يدشن مركز الحي المتعلم بمتوسطة ابن جماعة

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

دشن مساعد مدير عام تعليم الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام مركز ” الحي المتعلم ” بمتوسطة ابن جماعة بحضور مدير عام تعليم الكبار بوزارة التعليم الدكتور يحيى بن إبراهيم آل مفرح ومدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ سعيد بن مساعد الزهراني ومساعد مدير مكتب التعليم بشرق الرياض للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن دغفق العنزي وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس ومنسوبي تعليم الكبار .

وقبل الحفل تجول الحضور في المعرض المصاحب والذي اشتمل على ٤ أركان ( اللغة الإنجليزية ، الخط العربي ، صيانة الأجهزة الذكية والحاسب الآلي ، المهارات الكشفية ).

ثم بدأ الحفل بآيات عطرات من الذكر الحكيم للطالب حسام السلمي، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يحكي قصة نجاح مركز الحي واستمع الجميع لأوبريت ( محو الأمية ) من آداء المنشدين معن الحربي وسليمان القحطاني وإشراف الأستاذ عبدالعزيز جابر القحطاني .

وبين الغنام في كلمته أن المركز يأتي في إطار اهتمام حكومتنا الرشيدة ممثلة في (وزارة التعليم) بتنمية المجتمع وإعداد وتأهيل الكوادر السعودية علميًا ومهنيًا بما يساعد على الإسهام في التنمية الشاملة من أجل خدمة أسرهم ومجتمعهم والتأكيد على الدور الفعال في المجتمع السعودي وذلك عن طريق تنمية القدرات الإبتكارية لدى الفرد وتعويده على استخدام الأسلوب العلمي في التفكير لمواجهة المشكلات العامة والخاصة وعلاجها من خلال توفير مواقع تعليم وتدريب على مهارات يحتاجها الجميع، مشيراً إلى أن مركز الحي المتعلم يساعد الشباب على حفظ أوقاتهم, فيما يفيدهم وينمي مهاراتهم من خلال ما يقدمه من برامج ودورات تدريبية مقدمًا شكره لإدارة تعليم الكبار ومنسوبي مركز الحي المتعلم على الجهود التي بذلت متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وخلال الحفل أعلن مدير عام تعليم الكبار بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح عن افتتاح ٤ مراكز للحي المتعلم بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

من جهته ‏أفاد مدير تعليم الكبار بتعليم الرياض الأستاذ خالد بن غيث العصلب أن إطلاق مركز ” الحي المتعلم ” في متوسطة ابن جماعة يأتي إمتدادًا لمركز محو الأمية (التعلم مدى الحياة)ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة .

حيث سيتم من خلاله تقديم دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وصيانة أجهزة الجوال واللغة عربية واكتساب المهارات الحياتية كفن التعامل وحل المشكلات وإدارة الوقت والإسعافات الأولية وكذلك تقديم برامج توعوية (دينية -أسرية -صحية -أمنية ) وتأهيل كوادر سعودية مؤهلة بما يتناسب مع متطلبات العصر، ويفتح آفاق العمل الحر بما يعود بالفائدة على المجتمع والفرد.

وفي نهاية الحفل كرم الغنام اللجنة المنظمة والمتدربين ثم التقطت الصور التذكارية يذكر أن الحفل كان برعاية إعلامية من مؤسسة المنبر الإعلامي.