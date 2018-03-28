دراسة تكشف تأثير القمر الكامل على نوم الأطفال

أوتاوا(صدى):

أثبتت دراسة كندية حديثة، أن القمر عند اكتماله يؤثر على الأطفال عند النوم فقط، وليس كما يشاع يجعلهم أكثر عصبية ويعانون من اضطرابات في الانتباه.

وكان العلماء قد أجروا أبحاثهم على 5 آلاف و812 طفلًا، تتراوح أعمارهم ما بين 9 سنوات و11 سنة فى معظم دول الكره الأرضية، وذلك خلال 28 دورة للقمر لمعرفة مدى تأثيرها عليهم.

وتبين أن القمر في كامل دورته يؤثر فقط على ساعات النوم التي يحدث فيها اضطراب بنسبة 1% أي حوالي 5 دقائق طول فترة الليل، أما بالنسبة لوضع الطفل النفسي والاجتماعي فهو لا يتأثر نهائيًا مع دورة القمر.