المقيرن يعمل في صمت لإعادة ترتيب أوراق العميد

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن قيام نواف المقيرن رئيس نادي الأتحاد القادم، ببحث الأسماء التي ستشكل مجلس إداراته، حيث يعكف عليها لاختيار أسماء جديدة ؛ تقدم دعم فكري ومالي للعميد.

وأكدت المصادر على أن المقيرن يفضل العمل في صمت، وعدم الظهور إعلاميًا؛ لذلك تسيطر السرية التامة على مخططاته الحالية لتوفير الإمكانيات الفنية التي تساهم في تقوية صفوف العميد، مشيرة إلى أنه لا يلتفت للانتقادات السلبية بينما يعطي فقط الاعتبار للانتقاد الإيجابي.

ويراقب المقيرن كافة الأوضاع المتعلقة بالاتحاد، في الوقت الحالي؛ لتحقيق الاستقرار الفني بدءً من الموسم المقبل.