الغامدي عن ” العباءة ” : ليست من تعاليم الإسلام والأسود غير ملزم
علق الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد الغامدي، على تصريح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن عدم إلزام السعوديات بلبس العباءة وإنما الحشمة هي الأساس.
وأكد الشيخ الغامدي أن تصريح سمو ولي العهد واضح ويتفق مع تعاليم الإسلام وفتوى كبار العلماء، حيث إن المقصود بالعباءة أن تكون المرأة محتشمة ومرتدية ثيابًا ساترة تؤدي نفس ستر العباءة.
وأوضح أنه لا يشترط أن تكون العباءة سوداء، حيث إن اللون الأسود ليس هو اللون الوحيد المقُر بالشريعة الإسلامية، بل جاء بفعل تكريس مفهوم عباءة الرأس واللون الأسود ليكون متصدر بالحجاب من قبل جماعة الصحوة مستغلين فتاوى معينة.
كما أشار إلى أن هيئة العباءة وتصميمها ولونها ليست من تعاليم الإسلام، وإنما الهدف الحشمة والستر، وليس هناك أي غضاضة حول الزي الذي تلبسه إن لم يكن عباءة سوداء، فقد تكون إحدى هذه العباءات مختلفة وترتدي أي زي يستر ما يجب ستره للمرأة، ولا يلزم بعد ذلك أن يكون فوقه شيء.
ولفت إلى أنه في الأحاديث والروايات أمهات المؤمنين وزوجات النبي، كن يرتدين المورد والمعصفر وغيرها وهي ملونة، وفي روايات أنه في عهد الصحابة كانت النساء لا يرتدين إلا الأسود، ولكن على العكس كانت هناك نساء يرتدين الملابس الملونة، فلا يوجد دلالة واضحة أن المرأة تلزم بالأسود.
كما أَضاف أنه عن تفسير الآية ” يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ” والإدناء معناه الإرخاء وهو للتبعيض، ومعناه أن المرأة إذا أرادت الخروج عليها أن ترخي من الجلابيب وهو ما يلف على بدن المرأة بأي صفة كانت، وهي ” كالشرشف، أو العباءة ” وتسدلها إلى أسفل حتى تكون ساترة لها، والآية نزلت للتميز بين الحرائر والإماء حتى لا يؤذين، والجلباب ليس له صفة محددة.
ابو ريم[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 1 ساعة
اقول ليتهم رقدوا ذيك الليله
تكلموا في ماينفع الناس الشباب والشابات توظيفهم زيادة مرتباتهم
تقليل ساعات دوامهم خاصه بالقطاع الخاص
اتركوا جسم المرأه هي ادرا به منكم
32[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيك العافيه ايها الانسان الطيب احمد الغامدي,كل الناس المعتدلين الطبيعين,عارفين الكلام دا,ماعد البله المتشددين وزمرتهم الغبيه,بينشرو ظلام عقولهم فلبس البشر,ويجعلوكل شي اسود,سود الله وجيههم.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2692 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ..!!
ابو مازن2148[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يستر من تاليها
حازوقه[ عدد التعليقات: 1325 ] نشر منذ 47 دقيقة
هل طبق المدعو احمد الغامدي تعاليم الاسلام علي اهله و عياله قبل ان يفتي في امر الحجاب الشرعي و تللون المفضل لامه و زوجته ؟؟.
أبو سلطان[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 43 دقيقة
أنت اول شيء تخسى وتعقب أنك تكون شيخ هذا الرجل فصل أصلا من الهيئه لان عليه ملاحظات كثيره وأشترى شهاده مزوره وعمل بها وأخذ رواتب من وراء الشهادة المزوره ثاني شيء أنت كذاب ومنافق طلعت على الام بي سي وقلت أنك لاتمانع بأن زوجتك تكشف وجهها وأنها تجلس مع الرجال وأنت ماقلت هالشيء الا بعد ما استلمت الفلوس من بني علمان وليبرال لعنة الله عليهم جميعا وزاروك لبيتك صحفيين ومالقو زوجتك لاتكشف وجهها ولا تجلس مع الرجال فانت شخص مريض ……..
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2009 ] نشر منذ 39 دقيقة
ها ….طيب..!!
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 112 ] نشر منذ 37 دقيقة
” الله يكتب لنا الخير والصواب بكل أمورنا ويخلق لنا من بعدها الراحه والطمأنينه اللي تملي دواخلنا رضا.
سمحان[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 32 دقيقة
ان من يتلبس بالدين كظاهره اجتماعيه وبداخل قرارة فكره ليبرالي
هم من أساؤ الى دين الاسلام السمح
مطب[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 27 دقيقة
نسأل الله السلامه والعافيه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9341 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله يهديك يا الغامدي